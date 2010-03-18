Отрисовать здание в векторе

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Закрыт11 заявок278 просмотров

Добрый день.

Требуется отрисовать красиво здание в векторе, будет использоваться в шапке сайта. Фото здания в аттаче.

Предлагайте свои цены и сроки.

15 лет назад
alex_mitin
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Umnitsa
Инна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня

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Umnitsa
Инна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад