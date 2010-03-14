Шапка для сайта

# 1 — $ 10

Нужен ре-дизайн шапки для сайта, возможно только рисунок без текста и всего остального, то, над чем необходимо работать приложено. Госорганизация, бюджет мизерный, оставим отзыв. Возможно долгосрочное сотрудничество и приоритет при выборе исполнителя более высокобюджетных проектов.

Уважаемые участники, я вам показал пример шапки сайта организации, с элементами, которые нужны. Нет необходимости писать ее название в своей работе. Прошу прощения если ввел в заблуждения.

Буду признателен, если кто-нибудь знающий, написал мне личным сообщением название модели самолета, который изображен в примере.