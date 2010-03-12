В папке находятся 4 изображения 1.gif исходная картинка, на которой изображен человек. Другие 3 - фотки. Задача: на основе фоток нарисовать лицо на исходной картинке 1.gif Нужно, чтобы было похоже на ...
11 ситуационных рисунков для обучения детей
Требуеться сделать 11 рисунков. У кого получится, тот будет делать дальше книжку, т.е. проект проверочный. Итак, это для обучения реальной слабослышашей девочки, поэтому хотя все выполнено в форме простого яркого рисунка из детских книжек, но персонажи и места, должны быть похожи на реальных, с фотографий. Фрилансеру будет предоставлено фото папы, мамы и девочки, а также комнаты. Все имеют некоторые характерные черты, которые умеющий рисовать сможет быстро уловить. И вот эти люди должны быть рисованы в некоторых ситуациях.
Каждая ситуация рисуется на альбомном листе. Первая часть ситуации на одной половине, ответ на другой. Типа комикса или детской книжки. Все крупно, ярко, без лишних деталей. Каждая картинка сопровождается крупным текстом и некоторыми особыми пиктограммами, которые будут предоставлены.
1-5. Девочка подходит к папе и спрашивает - "Папа, что у тебя", а папа держит руки за спиной, из руки торчит ухо зайчика. Вторая половина листа - Папа достает зайчика и говорит - У меня зайчик.
Далее также с медвежонком (миша), мышкой(мышка), корова, кошка.
6. Девочка подходт к маме с резинками, расческой и зеркалом и говорит - "Мама, я хочу прическу". Вторая половина листа - Девочка с резинками и хвостиками говорит - "Хорошо" и показывает большой палец вверх.
7. Девочка подходит к маме с резинками и т.п. и говорит - "Мама, тебя нужно причесать". Вторая половина - довольная мама со странной прической, сделанной ребенком и говорит "Хорошо".
8-11. Папа ест. Девочка подоходит и спрашивает - "Папа, что ты делаешь?". - Я ем. Вторая половина листа - Девочка говорит "Я хочу тоже". и они едят вдвоем.
Мама готовит есть. "Мама, что ты делаешь?" - Я готовлю. Вторая половина листа - Девочка говорит "Я хочу тоже" и они готовят вдвоем.
Папа читает. Вопрос, ответ - я читаю. Вторая половина листа - Девочка говорит "Я хочу тоже". Читают вдвоем.
Мама сушит голову феном. Вопрос, ответ - Я сушу голову. Вторая половина листа - Девочка говорит "Я хочу тоже" и мама сушет ребенку голову.
Все желающие принять участие в конкурсе должны предоставить один рисунок, где просто девочка и мама говорят или хоть что. Чтобы понять вашу технику. Во вложении, фотка из интернета, просто посмотреть, как вы срисовываете и потом оживляете персонаж.
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