Нарисовать лицо на основе фотографий

В папке находятся 4 изображения

1.gif исходная картинка, на которой изображен человек.

Другие 3 - фотки.

Задача: на основе фоток нарисовать лицо на исходной картинке 1.gif

Нужно, чтобы было похоже на человека с фоток, но в то же время, чтобы стиль был как на исходном изображении. Если возможно, сделать немного постарше.

Задание по-моему простое

Предлагайте сроки и цену (не более 10$)