Нарисовать лицо на основе фотографий

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Завершен6 заявок316 просмотров

В папке находятся 4 изображения

1.gif исходная картинка, на которой изображен человек.

Другие 3 - фотки.

Задача: на основе фоток нарисовать лицо на исходной картинке 1.gif

Нужно, чтобы было похоже на человека с фоток, но в то же время, чтобы стиль был как на исходном изображении. Если возможно, сделать немного постарше.

Задание по-моему простое

Предлагайте сроки и цену (не более 10$)

15 лет назад
wa-studio
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

SnowViolent
Ash 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$10
1 день
Работа сделана качественно и соответствует требованиям!

Заявки фрилансеров

SnowViolent
Ash 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
15 лет назад

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