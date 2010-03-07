Нарисовать 53 предмета по списку

Есть старое, нечёткое фото. Необходимо сделать портрет бабушки, возможно дорисовать чтоб был на голове платочек, убрать руку, что у неё на плече. В общем - творческая работа. Нужен выразительный портрет имеющий сходство с фотографией, хоть ...