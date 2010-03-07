Нарисовать 53 предмета по списку

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок459 просмотров

Нужно нарисовать ряд предметов, не нарушая авторские права в Интернете, т.е. не вырезая готовые картинки.

Размер примерно 500 на 500 пикселей, png

15 лет назад
MD_MIT
Мит 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sk4444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

sk4444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад