Векторное изображение

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Завершен11 заявок424 просмотра

Нужно нарисовать векторную картинку для сайта.

15 лет назад
doc4u
Товий 
62 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_Sunrise
Юлия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
57 отзывов
15 лет назад
$40
6 дней
Очень довольны сотрудничеством с Юлией, она профессионально и быстро выполнила работу, подошла к ней творчески. А также Юля очень приятная в общении девушка.
С Аллой очень приятно работать - интересная тема рисунка, подробное ТЗ и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Black_Sunrise
Юлия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
57 отзывов
15 лет назад

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