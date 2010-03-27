Необходимо сделать промо-картинку для сайта, картинку на которой изображен накрытый стол из реально существующих предметов. Примеры предметов: http://www.tactekstil.ru/img/skatert/lilium.jpg http://www.thun.cz/decoration/14-7601100/constance.html http://www.bogemia-glass.ru/linkpics/Goods/%D0%9A%D0%9B%D0%A40808.jpg http://www.thun.cz/decoration/14-7601100/constance.html http://www.bogemia-glass.ru/linkpics/Goods/%D0%9A%D0%9B%D0%A40809.jpg http://www.tescoma.com/pic/395406.jpg http://www.bogemia-glass.ru/linkpics/Goods/%D0%92%D0%A0%D0%A10314.jpg http://www.bogemia-glass.ru/linkpics/Goods/КАС1120.jpg ...
Векторное изображение
Нужно нарисовать векторную картинку для сайта.
Выбранный исполнитель
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