Есть исходник jpg размером 1600х1200 точек ( 2 мегапикселя) примерно такое изображение фрески : http://6494876.ru/popup_image.php?pID=203&image=0 надо: нарисовать похожую (но обязательно отличающуюся в деталях) 45x60cm 300dpi обязательно: ...
Иллюстрация в Corel Draw (для кружек клиентам)
Крупной IT-компании требуется иллюстрация для размещения на кружках. Кружки будем дарить клиентам. Скучные изображения логотипа и адрес сайта нам не нужны, нужна забавная сюжетная иллюстрация, с оригинальным, но доступным юмором на тему IT, хостинга, Интернета, компьютеров и т.п. Такая, чтобы клиент увидел картинку, захотел себе такую кружку, принес домой, показал всем свои друзьям и выложил в блог фото.
Пожелания к иллюстрации:
- рисунок на тему хостинга, доменов, серверов, Интернета и связанными с этим сферами IT-индустрии;
- рисунок должен вызывать у человека желание непременно получить такую кружку. На наш взгляд проще всего сделать это с помощью юмора;
- качество исполнения + соответствие требованиям к макету (макет в Corell Draw, шрифты в кривых, цвета в пантоне, масштаб макета к оригиналу 1:1).
Хотелось бы увидеть исполнителей, готовых предложить интересные идеи.
Вся информация о деятельности компании – на нашем сайте hosting.agava.ru
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