Иллюстрация в Corel Draw (для кружек клиентам)

Крупной IT-компании требуется иллюстрация для размещения на кружках. Кружки будем дарить клиентам. Скучные изображения логотипа и адрес сайта нам не нужны, нужна забавная сюжетная иллюстрация, с оригинальным, но доступным юмором на тему IT, хостинга, Интернета, компьютеров и т.п. Такая, чтобы клиент увидел картинку, захотел себе такую кружку, принес домой, показал всем свои друзьям и выложил в блог фото.

Пожелания к иллюстрации:

- рисунок на тему хостинга, доменов, серверов, Интернета и связанными с этим сферами IT-индустрии;

- рисунок должен вызывать у человека желание непременно получить такую кружку. На наш взгляд проще всего сделать это с помощью юмора;

- качество исполнения + соответствие требованиям к макету (макет в Corell Draw, шрифты в кривых, цвета в пантоне, масштаб макета к оригиналу 1:1).

Хотелось бы увидеть исполнителей, готовых предложить интересные идеи.

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