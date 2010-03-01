Иллюстрация в Corel Draw (для кружек клиентам)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок469 просмотров

Крупной IT-компании требуется иллюстрация для размещения на кружках. Кружки будем дарить клиентам. Скучные изображения логотипа и адрес сайта нам не нужны, нужна забавная сюжетная иллюстрация, с оригинальным, но доступным юмором на тему IT, хостинга, Интернета, компьютеров и т.п. Такая, чтобы клиент увидел картинку, захотел себе такую кружку, принес домой, показал всем свои друзьям и выложил в блог фото.

Пожелания к иллюстрации:

- рисунок на тему хостинга, доменов, серверов, Интернета и связанными с этим сферами IT-индустрии;

- рисунок должен вызывать у человека желание непременно получить такую кружку. На наш взгляд проще всего сделать это с помощью юмора;

- качество исполнения + соответствие требованиям к макету (макет в Corell Draw, шрифты в кривых, цвета в пантоне, масштаб макета к оригиналу 1:1).

Хотелось бы увидеть исполнителей, готовых предложить интересные идеи.

Вся информация о деятельности компании – на нашем сайте hosting.agava.ru

15 лет назад
Frankly
Франк 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать картинку по образцу

    $50

    Есть исходник jpg размером 1600х1200 точек ( 2 мегапикселя) примерно такое изображение фрески : http://6494876.ru/popup_image.php?pID=203&amp;image=0 надо: нарисовать похожую (но обязательно отличающуюся в деталях) 45x60cm 300dpi обязательно: ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Отрисовать логотип в векторе

    Здравствуйте. Нужно руками отрисовать в векторе не сложный логотип (stroke=0). Результат должен быть доступен для редактирования в Иллюстраторе. Укажите, пжл, цену. Сроки не горят.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка игровых локаций и арта

    Ищется талантливый художник для разработки игрового контента на постоянной основе. Направление на данный момент - придумывать и воплощать в цифре сногсшибательные ландшафты и игровые миниатюры(здания, персонажи, объекты природы) в изометрии. Наличие незамутненного стереотипами сознания и ...

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вставка в шапку сайта

    Необходимо разработать и создать 5 уникальных вставок в шапку сайта www.turbosms.com.ua фотографий или картинок на мобильную тематику. Всё должно быть качественно и вписываться в общий дизайн, но при этом не кричать. Именно в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Векторизировать логотип (срочно)

    Есть логотип в картинке, надо его быстро и качественно перевести в вектор (потерялся шрифт логотипа :). Результат надо в кривых (Corel Draw) Картинка во вложении. Сделать надо быстро, плачу 100 рублей по ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нарисовать карту фэнтезийного мира

    $50

    Требуется нарисовать схематическую карту небольшого мира в стиле толкиена. Примеры подобных карт можно наблюдать здесь: http://www.dragonlance.ru/world/maps/ Мир представляет собой лесное королевство котов и белок. ЧБ или ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Иллюстрация\отрисовка коттеджного поселка

    Требуется отрисовать коттеджный поселок с участками в псевдо-3д. То есть мы смотрим на поселок чуть сверху и сбоку, при это здания и коттеджи должны быть красиво прорисованы, так же и участки и дороги между ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Комикс - карикатура

    День добрый, уважаемые фрилансеры! Для статьи: "Бизнес на распутье" требуется нарисовать комикс- карикатуру . Срочно, срок 2 дня. От Вас, стоимость и пример работ. Готов ответить ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад