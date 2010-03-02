Векторизировать логотип (срочно)

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки243 просмотра

Есть логотип в картинке, надо его быстро и качественно перевести в вектор (потерялся шрифт логотипа :).

Результат надо в кривых (Corel Draw)

Картинка во вложении.

Сделать надо быстро, плачу 100 рублей по WM

15 лет назад
alex_ap
46 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$4
1 день
Работа была выполнена быстро и качественно. Приятно так работать!
Работа была оплачена моментально, причем больше чем оговаривалось. Только приятные эмоции.

Заявки фрилансеров

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать картинку по образцу

    $50

    Есть исходник jpg размером 1600х1200 точек ( 2 мегапикселя) примерно такое изображение фрески : http://6494876.ru/popup_image.php?pID=203&amp;image=0 надо: нарисовать похожую (но обязательно отличающуюся в деталях) 45x60cm 300dpi обязательно: ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нарисовать карту фэнтезийного мира

    $50

    Требуется нарисовать схематическую карту небольшого мира в стиле толкиена. Примеры подобных карт можно наблюдать здесь: http://www.dragonlance.ru/world/maps/ Мир представляет собой лесное королевство котов и белок. ЧБ или ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Иллюстрация\отрисовка коттеджного поселка

    Требуется отрисовать коттеджный поселок с участками в псевдо-3д. То есть мы смотрим на поселок чуть сверху и сбоку, при это здания и коттеджи должны быть красиво прорисованы, так же и участки и дороги между ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Комикс - карикатура

    День добрый, уважаемые фрилансеры! Для статьи: "Бизнес на распутье" требуется нарисовать комикс- карикатуру . Срочно, срок 2 дня. От Вас, стоимость и пример работ. Готов ответить ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется векторное изображения моста.

    Уважаемые дизайнеры и фотографы. Требуется векторное изображение моста. Аналогичного как на приведенных ссылках(одноарочный), или как в присоединенном приложении. http://www.shutterstock.com/pic-41471932/stock-vector-illustration-with-urban-street-elements-isolated-on-white-background.html http://www.shutterstock.com/pic-10997860/stock-vector-bridges.html Может у кого есть ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Арт для игры

    $205

    Необохдимо сделать экран загрузки (Load Screen) для игры. вверху будут логотип, внизу напись "идет загрузка" Разрешение 807x700 Стиль казуальный.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Векторизация карт

    Нужно векторизировать карту Киевской области в формат пригодный для загрузки в GPS навигатор серии Garmin GPSMAP 60. Масштаб 2 км. Исходный файл - растровая карта Киевской области (могу скинуть ссылку откуда стянуть), спутниковая съемка. ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание лого и шапок для 3 сайтов (приватный)

    $150

    Необходима разработка шапок и логотипов для 3 сайтов, все спортивной тематики. Ссылки скину для исполнителя, который предложит интересные условия Желательный исполнитель Крылов Алексей (frost25)

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад