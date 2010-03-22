Нарисовать карту фэнтезийного мира

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок298 просмотров

Требуется нарисовать схематическую карту небольшого мира в стиле толкиена.

Примеры подобных карт можно наблюдать здесь:

http://www.dragonlance.ru/world/maps/

Мир представляет собой лесное королевство котов и белок.

ЧБ или цветная неважно, главное чтобы чувствовалась стилистика. На карте схематически должны быть обозначены леса, реки, горы итп. Расположение всего этого дела нужно придумать. Обязательные объекты(название провинций государства):

"Центральная Рыжебеличья провинция", "Княжество Серых Белок", "Княжество Девонских Белок", "Северобеличье Братство".

Соседние государства(союзники):

"Королевство Барсуков", "Анархия луговых собачек", "Хомячья Конфедерация", "Республика Бурундучков"

государство-враг:

"Королевство Сусликов".

Было бы здорово разбавить красивыми фэнтезийныйми названиями горных хребтов, рек, морей итп.

(напр. Омарченный Лес, Дуб Предков, какие-нить эльфийсикие названия итд. итп).

P.S. c головой я дружу, работу оплачу =)

15 лет назад
Djespe
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexey_st
Алексей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
15 лет назад
$50
1 день
Объективно и на все 11 баллов доволен работой этого человека. Терпеливый, отзывчивый, талантливый фрилансер, видно, что целиком и полностью отдается проекту, даже такому нетривиальному, каким был мой. Однозначно советую сотрудничать, останетесь довольны! +++
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Задачи ставит четко. Буду рада поработать еще)

Заявки фрилансеров

Alexey_st
Алексей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
15 лет назад

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