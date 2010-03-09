Создание лого и шапок для 3 сайтов (приватный)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок226 просмотров

Необходима разработка шапок и логотипов для 3 сайтов, все спортивной тематики. Ссылки скину для исполнителя, который предложит интересные условия

Желательный исполнитель Крылов Алексей (frost25)

15 лет назад
valech
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

frost25
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад
$150
5 дней
В очередной раз выполнил работу на 100 %. Приятно что есть такие умельцы как Алексей.
Работаю с валентином не в первый раз .сотрудничеством доволен на все 100%+50%. предоставляет полную свободу действий что очень важно для того чтобы дизайнер любил свою работу )

Заявки фрилансеров

frost25
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад

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