Нужен техдизайн

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт23 заявки530 просмотров

Нужна прорисовка здания, земли (грунта) с кабелями в ней, фонарных столбов, деревьев, зелени, неба. Визуализация нужна днем и ночью с горящими фонарями и окнами в здании. В аттаче скетч.

15 лет назад
UkrSoft
42 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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