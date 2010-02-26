Рисунок к уличному щиту

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Завершен12 заявок325 просмотров

Требуется создать рисунок кованой розы и подковы для уличного щита. Размер рисунка на щите будет 1,5х2 м 700 dpi.

P.S.: кованая роза и подкова должны составлять единое целое.

15 лет назад
Kate_Volsh
Екатерина 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$20
1 день
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Хороший проект и заказчик, во время и задание, и правки , и оплата. Буду рада еще поработать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад