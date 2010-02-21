Кто нарисует персонажа для портала по маркетингу?

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт26 заявок528 просмотров

Ищу художника-дизайнера, который:

1. Нарисует персонажа для портала по интернет-маркетингу Webmarketinglist.ru. Персонаж необходим для редизайна, который скоро будет делаться для портала.

2. Идея персонажа – деловой тигр(енок). Или тигренок-бизнесмен. С приколом, вечно довольный и немног о хитроватый :)

3. Возьмет персонажа на дальнейшую поддержку, которая будет заключаться в периодических дополнительн ых заданиях на прорисовку персонажа в новых позициях и ролях для различных функций сайта (RSS, Подпи ска на рассылку и другое).

Работа будет происходить по следующему принципу:

1. Сначала утверждение идеи и эскиза персонажа;

2. Затем утверждение понравившегося варианта персонажа;

3. Далее прорисовка нескольких уже необходимых ролей персонажа;

4. При необходимости – дорисовка любых других ролей и положений персонажа.

По поводу оплаты:

1. Сначала оплачивается разово работа по разработке персонажа.

2. Далее отдельно оплачиваются прорисовки ролей и положений персонажа для различных функций.

3. ПРЕДЛАГАЙТЕ ВАШИ ВАРИАНТЫ ЦЕНЫ:

a. На разработку персонажа;

b. На перерисовку роли-положения.

Требования к художнику-дизайнеру:

1. Минимум 3 года профессиональной работы дизайнером.

2. Опыт разработки именно персонажей.

3. Достаточно наполненное портфолио прошлыми работами (именно персонажами), на основании которых можно оценить профессион альный уровень дизайнера.

4. Отдается предпочтение кандидату с большим количеством положительных отзывов в резюме здесь на сай те.

Жду Ваших предложений!

15 лет назад
khiger
Максим 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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