Необходимо 8 картинок для 4-ёх рекламных акций: http://www.rosdveri.ru/newsales 4 картинки размера - 475 x 353 4 картинки размера - 106 x 106 В комментарии к заявке указывайте сумму и ...
Кто нарисует персонажа для портала по маркетингу?
Ищу художника-дизайнера, который:
1. Нарисует персонажа для портала по интернет-маркетингу Webmarketinglist.ru. Персонаж необходим для редизайна, который скоро будет делаться для портала.
2. Идея персонажа – деловой тигр(енок). Или тигренок-бизнесмен. С приколом, вечно довольный и немног о хитроватый :)
3. Возьмет персонажа на дальнейшую поддержку, которая будет заключаться в периодических дополнительн ых заданиях на прорисовку персонажа в новых позициях и ролях для различных функций сайта (RSS, Подпи ска на рассылку и другое).
Работа будет происходить по следующему принципу:
1. Сначала утверждение идеи и эскиза персонажа;
2. Затем утверждение понравившегося варианта персонажа;
3. Далее прорисовка нескольких уже необходимых ролей персонажа;
4. При необходимости – дорисовка любых других ролей и положений персонажа.
По поводу оплаты:
1. Сначала оплачивается разово работа по разработке персонажа.
2. Далее отдельно оплачиваются прорисовки ролей и положений персонажа для различных функций.
3. ПРЕДЛАГАЙТЕ ВАШИ ВАРИАНТЫ ЦЕНЫ:
a. На разработку персонажа;
b. На перерисовку роли-положения.
Требования к художнику-дизайнеру:
1. Минимум 3 года профессиональной работы дизайнером.
2. Опыт разработки именно персонажей.
3. Достаточно наполненное портфолио прошлыми работами (именно персонажами), на основании которых можно оценить профессион альный уровень дизайнера.
4. Отдается предпочтение кандидату с большим количеством положительных отзывов в резюме здесь на сай те.
Жду Ваших предложений!
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