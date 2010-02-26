Аватарка 200х800

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок192 просмотра

Нарисуйте мне аватарку для ВКонтакте, простенькую, картинки взять отсюда http://diplomi-kursovie.ru/, идея в том чтобы в столбик шли картинки и к ним подписи дипломы, курсовые, рефераты, контрольные, тесты. В стиле сайта. Размер 200х800, я сейчас тендер создам, если возьметесь, выберу вас. Бюджет 150р.

15 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Все отлично. Как мне нравится. Второй раз работаем я доволен.
Не первый раз работаем с Григорием. И попрежнему только положительное мнение.

Заявки фрилансеров

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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