Приветсвуем всех заинтересовавшихся талантов !! Объявляется конкурс на лучшую иллюстрацию к фантастической новелле «Зеркало Желания». На конкурс принимаются только законченные композиции в цвете, но монохромные скетчи принимаются ...
Аватарка 200х800
Нарисуйте мне аватарку для ВКонтакте, простенькую, картинки взять отсюда http://diplomi-kursovie.ru/, идея в том чтобы в столбик шли картинки и к ним подписи дипломы, курсовые, рефераты, контрольные, тесты. В стиле сайта. Размер 200х800, я сейчас тендер создам, если возьметесь, выберу вас. Бюджет 150р.
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