Ищу системного инженера с опытом администрирования серверов на CentOS, который проживает в России. [b]Задача: [/b] [list=1][*]Поднять сервер, настроить весь требуемый системныйи коммерческий софт, сделать тонкий тюнинг под высокие нагрузки, обеспечить надежность и безопасность работы сервера (бюджет – ...
- $200Системное администрирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Привет! Ищу себе для онлайн проекта видеомонтажера аутсорсера на периодическую работу. Какого плана работа? 1. Обработка видео файлов (улучшение качества) 2. Наложение на видео отдельно записанной звуковой дорожки и синхронизация 3. Монтаж видео и интервью, эффекты, титры 4. Работа с планами ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Привет, дорогой Дизайнер! Мне нужно, чтобы ты достаточно оперативно нарисовал иллюстрацию в векторе, у которой будет следующий сюжет: 1. В центре большая темносиняя коробка, она трехмерная, крышки открыты. На лицевой грани коробки две крупные буквы SR, которые написаны ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $3000
Здравствуйте! Нашему проекту необходимо разработать мобильное приложение, клиент, который через API-интерфейс нашего вебсервиса сможет управлять им с мобильных устройств (соответственно на Android и Iphone). Интересует, как сама разработа приложения, так и последующая его поддержка (развитие версий). ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2000
Здравствуйте! Мне необходима опытная команда php-девелопер + веб-дизайнер, либо опытная вебстудия. Необходимо сделать редизайн (ребрендинг) и основательную доработку php-движка портала по маркетингу Webmarketinglist.ru. Требования к команде: 1) Опыт совместной работы не менее 3 лет. 2) Есть много работ в портфолио ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Ищу художника-дизайнера, который: 1. Нарисует персонажа для портала по интернет-маркетингу Webmarketinglist.ru. Персонаж необходим для редизайна, который скоро будет делаться для портала. 2. Идея персонажа – деловой тигр(енок). Или тигренок-бизнесмен. С приколом, вечно довольный и немног о хитроватый ...Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Интернет-компании СРОЧНО требуется Опытный системный администратор, который возьмет на полное удаленное обслуживание по договору наши сервера (на данный момент 3 сервера). Что нужно уметь делать: - Знать на высокопрофессиональном уровне ОС FreeBSD/Linux; - Тонко настраивать под задачу на ...Системное администрирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $300
Интернет-компании требуется специалист по движку WordPress для проведения разовой работы. Суть задания: 1. Создать тему для WordPress из уже готового графического дизайна: a. Есть дизайн блога, который нарисован в Photoshop; b. Нужно грамотно ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $5000
PHP-программист (Удаленная работа) Необходимые навыки: 1. Знание на отлично: PHP5, MySQL, JavaSciprt, HTML, DHTML, AJAX; 2. Знание на хорошо: XML, CSS, CSS2, RSS; 3. Знание на удовлетворительно: Английский компьютерный; 4. Умение читать и хорошо разбираться в чужом объемном коде; 5. ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
Привет дорогой разработчик! Задача стоит для Вас следующая: Нужно создать виджет (либо плугин), который отображается в нужном месте "SideBar" движка для блога WordPress. Данный виджет должен отображать предварительно добавленные мною баннеры. В самом баннере показывается: 1) Заголовок, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть готовый дизайн блога, уже отрисованный и сверстанный в html. Нужно будет этот дизайн превратить в полноценную тему для WordPress с поддержкой виджетов. Работа достаточно простая, особенно для тех, кто уже это делал многократно. Предлагайте ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $40
Срочно требуется веб-дизайер, который оперативно (до 3-ех) дней нарисует два animated-GIF баннера (468x60) для портала по маркетингу. Принимаются заявки только от дизайнеров с опытом работы не менее 2-ух лет, а так же с предыдущими ...Баннеры22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
СРОЧНО! Для реанимации информационного проекта нужен квалифицированный веб-программист (PHP+MySQL+Apache). Задача: 1. Есть практически готовый проект (90%) - информационный портал по маркетингу. Его писал один "резинщик", который в принципе хороший программер, но совершенно безответственная по срокам личность. Затянул ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
СРОЧНО! Для реанимации информационного проекта нужен квалифицированный веб-программист (PHP+MySQL+Apache). Задача: 1. Есть практически готовый проект - информационный портал по маркетингу. Его писал один резинщик, который впринципе хороший программер, но совершенно безответственная по срокам личность. Затянул проект уже ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
СРОЧНО! Требуется программист для написания программного движка к информационному порталу. Работа должна быть выполнена в PHP+MYSQL+APACHE. График свободный, исполнение заказа на собственном оборудовании. Оплата за весь объем работы – 500$. Обязателен опыт работы программиста не ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт18 лет назад