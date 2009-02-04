khiger

Максим khiger

 
49 летРоссия/Инта
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Известный специалист по интернет-маркетингу и частной электронной коммерции
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Поднять, настроить и периодами обслуживать linux-сервер.

    $200

    Ищу системного инженера с опытом администрирования серверов  на CentOS, который проживает в России. [b]Задача: [/b] [list=1][*]Поднять сервер, настроить весь требуемый системныйи коммерческий софт, сделать тонкий тюнинг под высокие нагрузки, обеспечить надежность и безопасность работы сервера (бюджет – ...

    LinuxCentOS
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видеомонтажер

    Привет! Ищу себе для онлайн проекта видеомонтажера аутсорсера на периодическую работу. Какого плана работа? 1. Обработка видео файлов (улучшение качества) 2. Наложение на видео отдельно записанной звуковой дорожки и синхронизация 3. Монтаж видео и интервью, эффекты, титры 4. Работа с планами ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно создать иллюстрацию для акции скидок

    $250

    Привет, дорогой Дизайнер! Мне нужно, чтобы ты достаточно оперативно нарисовал иллюстрацию в векторе, у которой будет следующий сюжет: 1. В центре большая темносиняя коробка, она трехмерная, крышки открыты. На лицевой грани коробки две крупные буквы SR, которые написаны ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать мобильное приложение для Android и Iphone

    $3000

    Здравствуйте! Нашему проекту необходимо разработать мобильное приложение, клиент, который через API-интерфейс нашего вебсервиса сможет управлять им с мобильных устройств (соответственно на Android и Iphone). Интересует, как сама разработа приложения, так и последующая его поддержка (развитие версий). ...

    AndroidiOSПриложение для Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Провести редизайн и апгрейд движка портала!

    $2000

    Здравствуйте! Мне необходима опытная команда php-девелопер + веб-дизайнер, либо опытная вебстудия. Необходимо сделать редизайн (ребрендинг) и основательную доработку php-движка портала по маркетингу Webmarketinglist.ru. Требования к команде: 1) Опыт совместной работы не менее 3 лет. 2) Есть много работ в портфолио ...

    PHPAjax
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Кто нарисует персонажа для портала по маркетингу?

    $300

    Ищу художника-дизайнера, который: 1. Нарисует персонажа для портала по интернет-маркетингу Webmarketinglist.ru. Персонаж необходим для редизайна, который скоро будет делаться для портала. 2. Идея персонажа – деловой тигр(енок). Или тигренок-бизнесмен. С приколом, вечно довольный и немног о хитроватый ...

    Иллюстрации и Рисунки26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно! Взять на полную поддержку от 3-х серверов.

    $300

    Интернет-компании СРОЧНО требуется Опытный системный администратор, который возьмет на полное удаленное обслуживание по договору наши сервера (на данный момент 3 сервера). Что нужно уметь делать: - Знать на высокопрофессиональном уровне ОС FreeBSD/Linux; - Тонко настраивать под задачу на ...

    PHPMySQLPostgreSQLLinuxNginxApachePerlFreeBSD
    Системное администрирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Задание для специалиста по Wordpress

    $300

    Интернет-компании требуется специалист по движку WordPress для проведения разовой работы. Суть задания: 1. Создать тему для WordPress из уже готового графического дизайна: a. Есть дизайн блога, который нарисован в Photoshop; b. Нужно грамотно ...

    JavascriptWordPressHTMLCSSLinux
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP MySQL Программист (постоянная работа)

    $5000

    PHP-программист (Удаленная работа) Необходимые навыки: 1. Знание на отлично: PHP5, MySQL, JavaSciprt, HTML, DHTML, AJAX; 2. Знание на хорошо: XML, CSS, CSS2, RSS; 3. Знание на удовлетворительно: Английский компьютерный; 4. Умение читать и хорошо разбираться в чужом объемном коде; 5. ...

    PHPMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно создать ВИДЖЕТ для WrodPress

    Привет дорогой разработчик! Задача стоит для Вас следующая: Нужно создать виджет (либо плугин), который отображается в нужном месте "SideBar" движка для блога WordPress. Данный виджет должен отображать предварительно добавленные мною баннеры. В самом баннере показывается: 1) Заголовок, ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно создать по готовому дизайну тему WordPress

    $50

    Есть готовый дизайн блога, уже отрисованный и сверстанный в html. Нужно будет этот дизайн превратить в полноценную тему для WordPress с поддержкой виджетов. Работа достаточно простая, особенно для тех, кто уже это делал многократно. Предлагайте ...

    WordPressHTML
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно быстро нарисовать два animated-GIF баннера!

    $40

    Срочно требуется веб-дизайер, который оперативно (до 3-ех) дней нарисует два animated-GIF баннера (468x60) для портала по маркетингу. Принимаются заявки только от дизайнеров с опытом работы не менее 2-ух лет, а так же с предыдущими ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Информационный портал по Маркетингу (Реанимация)

    $250

    СРОЧНО! Для реанимации информационного проекта нужен квалифицированный веб-программист (PHP+MySQL+Apache). Задача: 1. Есть практически готовый проект (90%) - информационный портал по маркетингу. Его писал один "резинщик", который в принципе хороший программер, но совершенно безответственная по срокам личность. Затянул ...

    PHPMySQLApache
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • PHP программист (СРОЧНО!)

    $250

    СРОЧНО! Для реанимации информационного проекта нужен квалифицированный веб-программист (PHP+MySQL+Apache). Задача: 1. Есть практически готовый проект - информационный портал по маркетингу. Его писал один резинщик, который впринципе хороший программер, но совершенно безответственная по срокам личность. Затянул проект уже ...

    PHPMySQLApache
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP программист для написания движка информационного портала

    $500

    СРОЧНО! Требуется программист для написания программного движка к информационному порталу. Работа должна быть выполнена в PHP+MYSQL+APACHE. График свободный, исполнение заказа на собственном оборудовании. Оплата за весь объем работы – 500$. Обязателен опыт работы программиста не ...

    PHPMySQLApache
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
webserge
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Срочно! Взять на полную поддержку от 3-х серверов.
Очень понравилось работать с Максимом. Четко ставит задачи, объективно оценивает выполненную работу. Рекомендую.
Всем привет! Работаю с Сергеем уже более 4-х месяцев. За это время в основном только положительные впечатления! Для системного администратора очень важно глубоко понимать свою область, быть доступным при чрезвычайных ситуациях, быстро и эффективно улаживать проблемы с серверным программным обеспечением клиента, а так же предупреждать потенциальные проблемы. Без сомнений - Сергей на данный момент отлично справляется со всеми перечисленными задачами. Рекомендую Сергея Седова, как грамотного и, что очень важно, надежного специалиста в области системного администрирования unix-систем. По сравнению с нашим предыдущим системным администратором это новый уровень. Макс Хигер, http://maxkhiger.com Интернет-предприниматель со стажем 8 лет.
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