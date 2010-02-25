Сделать gif или jpg или png иконку/картинку.

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Завершен10 заявок239 просмотров

Необходимо для сайта сделать gif или jpg или png иконку/картинку.

Подробности при переписке.

15 лет назад
RedApple
Юрьевич 
54 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

seele085
39 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
И снова спасибо за отличную работу! Продолжаем работать!
Один из самых лучших заказчиков, всегда приятное плодотворное сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

seele085
39 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад

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