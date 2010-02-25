"Собрать" рисунок из готового материала

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Завершен7 заявок289 просмотров

Сделать рисунок.

Есть основное изображение. Есть видео. Нужно с видео сделать скриншот, вырезать тоже изображение и вставить вместе в осовное изображение. На основном изображении, убрать надпись, чтобы на место него сделать свою.

15 лет назад
Lorge
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
31 отзыв

Выбранный исполнитель

madbrain
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$18
1 день
Сделано!
Поработали.

Заявки фрилансеров

madbrain
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад