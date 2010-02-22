Схема проезда на сайт

Нарисуйте мне аватарку для ВКонтакте, простенькую, картинки взять отсюда http://diplomi-kursovie.ru/, идея в том чтобы в столбик шли картинки и к ним подписи дипломы, курсовые, рефераты, контрольные, тесты. В стиле сайта. Размер 200х800, я сейчас тендер ...