Требуется создать рисунок кованой розы и подковы для уличного щита. Размер рисунка на щите будет 1,5х2 м 700 dpi. P.S.: кованая роза и подкова должны составлять единое целое.
Схема проезда на сайт
Нужно нарисовать схему проезда на сайт в ближайшие сроки
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