Итак, есть г. Братск в Иркутской области. Скучный современный герб, скучная официальная история. На городском портале нужно будет разместить статью о Братске в новом виденеии и к ней нужна вот эта иллюстрация. Она не дожна ...
Нарисовать раскраску
Доброго времени суток!
Надо нарисовать векторные контуры для раскраски по имеющимся фотографиям с упрощением (раскраска рассчитана для детей от 3 до 9 лет). Тематика картинок - букеты цветов, животные, автомобили.
Всего должно быть 16 иллюстраций, все фото предоставим позже. Необходимо будет сделать допечатный макет, так чтобы все это от вас без проблемов ушло на производство.
Фотографии, подобные исходным и пример того, что хочется видеть в приложении.
Интересует стоимость и сроки исполнения.
Выбранный исполнитель
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