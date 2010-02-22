Нарисовать раскраску

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Закрыт22 заявки612 просмотров

Доброго времени суток!

Надо нарисовать векторные контуры для раскраски по имеющимся фотографиям с упрощением (раскраска рассчитана для детей от 3 до 9 лет). Тематика картинок - букеты цветов, животные, автомобили.

Всего должно быть 16 иллюстраций, все фото предоставим позже. Необходимо будет сделать допечатный макет, так чтобы все это от вас без проблемов ушло на производство.

Фотографии, подобные исходным и пример того, что хочется видеть в приложении.

Интересует стоимость и сроки исполнения.

15 лет назад
alexanderpolack
Максим 
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад