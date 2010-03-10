Альтернативный герб г. Братска

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Итак, есть г. Братск в Иркутской области. Скучный современный герб, скучная официальная история. На городском портале нужно будет разместить статью о Братске в новом виденеии и к ней нужна вот эта иллюстрация. Она не дожна быть содрана, максимум скомпелирована из других, а лушче рисована.

Итак, что мы хотим от этого герба (иллюстрации)? Нужно отразить новый образ города и его историческую сущность. Все должно быть выполнено в стиле вестерн и попахивать клинтом иствудом . Скрещенные старинные ружья, луки, шкуры, Братский острог (по сути западный Форт или Фактория), пули, зубы, лошади. Можно в обрамлении флага Иркутской области (т.е. этих двух голубых полосок на белом фоне, не более того).

Почему так? Потому, что на самом деле вся история Братска это вестерн (истерн). ЦАрь отправил сюда казаков. В 1631 году они построили Форт (Братский острог) и вели то обмен с местными индейцами (Бурятами), то войну - кровавую и беспощадную. Это город авантюристов и искателей приключений. Есть река ангара. Обычно изображают стремительно бегущей девой в тряпках, как у коламбия пикчерс или голубой полоской. Но программа минимум, это просто ружья, луки и острог в куче, т.е. индейские американские западные мотивы.

Картинки ниже просто на всякий случай.