Альтернативный герб г. Братска

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен15 заявок1239 просмотров
#1$15
#2$5
#3$5

Итак, есть г. Братск в Иркутской области. Скучный современный герб, скучная официальная история. На городском портале нужно будет разместить статью о Братске в новом виденеии и к ней нужна вот эта иллюстрация. Она не дожна быть содрана, максимум скомпелирована из других, а лушче рисована.

Итак, что мы хотим от этого герба (иллюстрации)? Нужно отразить новый образ города и его историческую сущность. Все должно быть выполнено в стиле вестерн и попахивать клинтом иствудом . Скрещенные старинные ружья, луки, шкуры, Братский острог (по сути западный Форт или Фактория), пули, зубы, лошади. Можно в обрамлении флага Иркутской области (т.е. этих двух голубых полосок на белом фоне, не более того).

Почему так? Потому, что на самом деле вся история Братска это вестерн (истерн). ЦАрь отправил сюда казаков. В 1631 году они построили Форт (Братский острог) и вели то обмен с местными индейцами (Бурятами), то войну - кровавую и беспощадную. Это город авантюристов и искателей приключений. Есть река ангара. Обычно изображают стремительно бегущей девой в тряпках, как у коламбия пикчерс или голубой полоской. Но программа минимум, это просто ружья, луки и острог в куче, т.е. индейские американские западные мотивы.

Картинки ниже просто на всякий случай.

15 лет назад
safetek
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Победители конкурса

A-ONE
Илья 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
#1
Отличная работа! Понял суть наших запросов и максимально передал атмосферу и атрибутику нового герба города. Сделал несколько вариантов, что радует. И что важно, работы были не просто коллажем из интернетных картинок, а самостоятельным дизайнерским решением.
Хорошие впечатления от сотрудничества: 1) грамотно сформулированное задание; 2) чёткое представление, каким должен быть конечный результат; 3) своевременная оплата и 4) просто приятный в общении человек. Надеюсь, что продолжим работу.
adrianopol
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
#2
clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
#3
Получил второе место в конкурсе. Рисовать умеет, можно обращаться.
Все отлично!

Заявки фрилансеров

A-ONE
Илья 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
#1
adrianopol
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
#2
clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
#3