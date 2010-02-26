"Собрать" рисунок из готового материала

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Завершен3 заявки198 просмотров

Сделать рисунок.

Есть основное изображение. Есть видео. Нужно с видео сделать скриншот, вырезать тоже изображение и вставить вместе в осовное изображение. На основном изображении, убрать надпись, чтобы на место него сделать свою.

15 лет назад
Lorge
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
31 отзыв

Выбранный исполнитель

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад
$20
1 день
Работа сделана! Все отлично!
Отличный заказчик. Чётко поставил задачу, своевременно оплатил. Рекомендую, как ответственного человека.

Заявки фрилансеров

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад