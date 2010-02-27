Коллаж к 8-у марта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок465 просмотров

Есть несколько фотографий 100x100, из них нужно сделать юмористический коллаж.

Цель - поздравить сотрудниц ИТ-фирмы с 8-м марта.

15 лет назад
Imanager
Андрей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличная работа. Классно задумано и исполнено.
Приятный и отзывчивый человек! Рада была работать!

Заявки фрилансеров

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен техдизайн

    $250

    Нужна прорисовка здания, земли (грунта) с кабелями в ней, фонарных столбов, деревьев, зелени, неба. Визуализация нужна днем и ночью с горящими фонарями и окнами в здании. В аттаче скетч.

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • "Собрать" рисунок из готового материала

    Сделать рисунок. Есть основное изображение. Есть видео. Нужно с видео сделать скриншот, вырезать тоже изображение и вставить вместе в осовное изображение. На основном изображении, убрать надпись, чтобы на место него сделать свою.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • "Собрать" рисунок из готового материала

    Сделать рисунок. Есть основное изображение. Есть видео. Нужно с видео сделать скриншот, вырезать тоже изображение и вставить вместе в осовное изображение. На основном изображении, убрать надпись, чтобы на место него сделать свою.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нарисовать раскраску

    Доброго времени суток! Надо нарисовать векторные контуры для раскраски по имеющимся фотографиям с упрощением (раскраска рассчитана для детей от 3 до 9 лет). Тематика картинок - букеты цветов, животные, автомобили. Всего ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Альтернативный герб г. Братска

    $25

    Итак, есть г. Братск в Иркутской области. Скучный современный герб, скучная официальная история. На городском портале нужно будет разместить статью о Братске в новом виденеии и к ней нужна вот эта иллюстрация. Она не дожна ...

    Иллюстрации и Рисунки3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Рисунок к уличному щиту

    Требуется создать рисунок кованой розы и подковы для уличного щита. Размер рисунка на щите будет 1,5х2 м 700 dpi. P.S.: кованая роза и подкова должны составлять единое целое.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Кто нарисует персонажа для портала по маркетингу?

    $300

    Ищу художника-дизайнера, который: 1. Нарисует персонажа для портала по интернет-маркетингу Webmarketinglist.ru. Персонаж необходим для редизайна, который скоро будет делаться для портала. 2. Идея персонажа – деловой тигр(енок). Или тигренок-бизнесмен. С приколом, ...

    Иллюстрации и Рисунки26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 8 картинок для сайта

    Необходимо 8 картинок для 4-ёх рекламных акций: http://www.rosdveri.ru/newsales 4 картинки размера - 475 x 353 4 картинки размера - 106 x 106 В комментарии к заявке указывайте сумму и ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад