Групповой шарж по фото

Запрос цены на разработку группового шаржа по фото

Есть фото девушек:

- 5 сотрудниц которые работают (на них акцент)

- 2 беременные и в декрете

- 1 уже родила но в декрете

Надо:

Хотим сделать им плакат для поздравления с 8 марта. Два варианта - шарж где все девушки стоят счастливые (толпой) с цветами или отдельные простенькие шаржи на каждую девушку (голова и плечи)

Сильно отрабатывать не надо, просто перенести на изображение чтобы было понятно кто это и какие-то черты выделить. В общем, шарж

Сроки - до 03.03.10,чтобы успели напечатать.

Интересует:

- цена

- примеры работ

Прошу без указания цены и стилистики работы за эту цену не писать!