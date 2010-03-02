Групповой шарж по фото

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок361 просмотр

Запрос цены на разработку группового шаржа по фото

Есть фото девушек:

- 5 сотрудниц которые работают (на них акцент)

- 2 беременные и в декрете

- 1 уже родила но в декрете

Надо:

Хотим сделать им плакат для поздравления с 8 марта. Два варианта - шарж где все девушки стоят счастливые (толпой) с цветами или отдельные простенькие шаржи на каждую девушку (голова и плечи)

Сильно отрабатывать не надо, просто перенести на изображение чтобы было понятно кто это и какие-то черты выделить. В общем, шарж

Сроки - до 03.03.10,чтобы успели напечатать.

Интересует:

- цена

- примеры работ

Прошу без указания цены и стилистики работы за эту цену не писать!

15 лет назад
stas85
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

AdiKatz
Ади 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было приятно и легко сотрудничать,надеюсь на продолжение)

Заявки фрилансеров

AdiKatz
Ади 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Коллаж к 8-у марта

    $10

    Есть несколько фотографий 100x100, из них нужно сделать юмористический коллаж. Цель - поздравить сотрудниц ИТ-фирмы с 8-м марта.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен техдизайн

    $250

    Нужна прорисовка здания, земли (грунта) с кабелями в ней, фонарных столбов, деревьев, зелени, неба. Визуализация нужна днем и ночью с горящими фонарями и окнами в здании. В аттаче скетч.

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • "Собрать" рисунок из готового материала

    Сделать рисунок. Есть основное изображение. Есть видео. Нужно с видео сделать скриншот, вырезать тоже изображение и вставить вместе в осовное изображение. На основном изображении, убрать надпись, чтобы на место него сделать свою.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • "Собрать" рисунок из готового материала

    Сделать рисунок. Есть основное изображение. Есть видео. Нужно с видео сделать скриншот, вырезать тоже изображение и вставить вместе в осовное изображение. На основном изображении, убрать надпись, чтобы на место него сделать свою.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нарисовать раскраску

    Доброго времени суток! Надо нарисовать векторные контуры для раскраски по имеющимся фотографиям с упрощением (раскраска рассчитана для детей от 3 до 9 лет). Тематика картинок - букеты цветов, животные, автомобили. Всего ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Альтернативный герб г. Братска

    $25

    Итак, есть г. Братск в Иркутской области. Скучный современный герб, скучная официальная история. На городском портале нужно будет разместить статью о Братске в новом виденеии и к ней нужна вот эта иллюстрация. Она не дожна ...

    Иллюстрации и Рисунки3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Рисунок к уличному щиту

    Требуется создать рисунок кованой розы и подковы для уличного щита. Размер рисунка на щите будет 1,5х2 м 700 dpi. P.S.: кованая роза и подкова должны составлять единое целое.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Кто нарисует персонажа для портала по маркетингу?

    $300

    Ищу художника-дизайнера, который: 1. Нарисует персонажа для портала по интернет-маркетингу Webmarketinglist.ru. Персонаж необходим для редизайна, который скоро будет делаться для портала. 2. Идея персонажа – деловой тигр(енок). Или тигренок-бизнесмен. С приколом, ...

    Иллюстрации и Рисунки26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад