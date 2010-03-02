Есть несколько фотографий 100x100, из них нужно сделать юмористический коллаж. Цель - поздравить сотрудниц ИТ-фирмы с 8-м марта.
Групповой шарж по фото
Запрос цены на разработку группового шаржа по фото
Есть фото девушек:
- 5 сотрудниц которые работают (на них акцент)
- 2 беременные и в декрете
- 1 уже родила но в декрете
Надо:
Хотим сделать им плакат для поздравления с 8 марта. Два варианта - шарж где все девушки стоят счастливые (толпой) с цветами или отдельные простенькие шаржи на каждую девушку (голова и плечи)
Сильно отрабатывать не надо, просто перенести на изображение чтобы было понятно кто это и какие-то черты выделить. В общем, шарж
Сроки - до 03.03.10,чтобы успели напечатать.
Интересует:
- цена
- примеры работ
Прошу без указания цены и стилистики работы за эту цену не писать!
Выбранный исполнитель
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