Необохдимо сделать экран загрузки (Load Screen) для игры. вверху будут логотип, внизу напись "идет загрузка" Разрешение 807x700 Стиль казуальный.
Требуется векторное изображения моста.
Уважаемые дизайнеры и фотографы.
Требуется векторное изображение моста.
Аналогичного как на приведенных ссылках(одноарочный), или как в
присоединенном приложении.
http://www.shutterstock.com/pic-41471932/stock-vector-illustration-with-urban-street-elements-isolated-on-white-background.html
http://www.shutterstock.com/pic-10997860/stock-vector-bridges.html
Может у кого есть в коллекции и готов поделиться?
Выслушаю ваши предложения и стоимость.
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