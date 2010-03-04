Арт для игры

$205
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка217 просмотров

Необохдимо сделать экран загрузки (Load Screen) для игры. вверху будут логотип, внизу напись "идет загрузка"

Разрешение 807x700

Стиль казуальный.

15 лет назад
Bandicoot
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_Sunrise
Юлия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
57 отзывов
15 лет назад
$205
5 дней
Я доволен.
Хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременна оплата.

Заявки фрилансеров

Black_Sunrise
Юлия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
57 отзывов
15 лет назад

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