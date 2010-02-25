День добрый, уважаемые фрилансеры! Для статьи: "Бизнес на распутье" требуется нарисовать комикс- карикатуру . Срочно, срок 2 дня. От Вас, стоимость и пример работ. Готов ответить ...
Нарисовать картинку по образцу
Есть исходник jpg размером 1600х1200 точек ( 2 мегапикселя)
примерно такое изображение фрески : http://6494876.ru/popup_image.php?pID=203&image=0
надо: нарисовать похожую (но обязательно отличающуюся в деталях)
45x60cm 300dpi
обязательно: проработка деталей - цветы, перила, камни
заказ регулярный
оплата по факту
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Уважаемые дизайнеры и фотографы. Требуется векторное изображение моста. Аналогичного как на приведенных ссылках(одноарочный), или как в присоединенном приложении. http://www.shutterstock.com/pic-41471932/stock-vector-illustration-with-urban-street-elements-isolated-on-white-background.html http://www.shutterstock.com/pic-10997860/stock-vector-bridges.html Может у кого есть ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $205
Необохдимо сделать экран загрузки (Load Screen) для игры. вверху будут логотип, внизу напись "идет загрузка" Разрешение 807x700 Стиль казуальный.Завершен15 лет назад
Необходимо выполнить пару илюстраций для детского журнала на планшете. Предлагайте свои цены за А4 и показывайте работы в портфолио.Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Нужно векторизировать карту Киевской области в формат пригодный для загрузки в GPS навигатор серии Garmin GPSMAP 60. Масштаб 2 км. Исходный файл - растровая карта Киевской области (могу скинуть ссылку откуда стянуть), спутниковая съемка. ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Необходима разработка шапок и логотипов для 3 сайтов, все спортивной тематики. Ссылки скину для исполнителя, который предложит интересные условия Желательный исполнитель Крылов Алексей (frost25)Завершен15 лет назад
- $100
Запрос цены на разработку группового шаржа по фото Есть фото девушек: - 5 сотрудниц которые работают (на них акцент) - 2 беременные и в декрете - 1 уже родила но в ...Завершен15 лет назад
- $10
Есть несколько фотографий 100x100, из них нужно сделать юмористический коллаж. Цель - поздравить сотрудниц ИТ-фирмы с 8-м марта.Завершен15 лет назад
- $250
Нужна прорисовка здания, земли (грунта) с кабелями в ней, фонарных столбов, деревьев, зелени, неба. Визуализация нужна днем и ночью с горящими фонарями и окнами в здании. В аттаче скетч.Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сделать рисунок. Есть основное изображение. Есть видео. Нужно с видео сделать скриншот, вырезать тоже изображение и вставить вместе в осовное изображение. На основном изображении, убрать надпись, чтобы на место него сделать свою.Завершен15 лет назад