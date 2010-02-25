Нарисовать картинку по образцу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок800 просмотров

Есть исходник jpg размером 1600х1200 точек ( 2 мегапикселя)

примерно такое изображение фрески : http://6494876.ru/popup_image.php?pID=203&image=0

надо: нарисовать похожую (но обязательно отличающуюся в деталях)

45x60cm 300dpi

обязательно: проработка деталей - цветы, перила, камни

заказ регулярный

оплата по факту

15 лет назад
vgsav
Вадим 
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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