Иллюстрация\отрисовка коттеджного поселка

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Закрыт14 заявок392 просмотра

Требуется отрисовать коттеджный поселок с участками в псевдо-3д.

То есть мы смотрим на поселок чуть сверху и сбоку, при это здания и коттеджи должны быть красиво прорисованы, так же и участки и дороги между ними. Всего есть 5 типов домов.

Приблизительно выглядеть должно вот так:

http://myfun.com.au/images/interactivemaps/movieworld.jpg

Только с большим приближением.

Жду ваших предложений по срокам и ценам на atata.rus @ gmail. com.

15 лет назад
atata
37 лет
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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