Есть исходник jpg размером 1600х1200 точек ( 2 мегапикселя) примерно такое изображение фрески : http://6494876.ru/popup_image.php?pID=203&image=0 надо: нарисовать похожую (но обязательно отличающуюся в деталях) 45x60cm 300dpi обязательно: ...
Срочно! Нужны рамки для фотографий.
Приветствую!!!
Нужны 2 рамки для детских фотографий.
Стучитесь ICQ 598-281-659
Заявки фрилансеров
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