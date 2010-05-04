Вставка в шапку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки229 просмотров

Необходимо разработать и создать 5 уникальных вставок в шапку сайта www.turbosms.com.ua фотографий или картинок на мобильную тематику. Всё должно быть качественно и вписываться в общий дизайн, но при этом не кричать.

Именно в тот раздел, где в данный момент находится компьютер и девушка с мобильным в руке. Главная страница останется такой же, но потом картинка будет циклично меняться.

Предложения только с соответсвующим портфолио, только с положительными отзывами.

Обязательно указывайте цены и сроки пожалуйста.

15 лет назад
Karnavalos
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Koshur_Anna
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$40
4 дня
Всё сделала чётко и качественно. обсуждение тз занимает минимальные сроки. рекомендую для тех у кого со временем ограничено.

Заявки фрилансеров

Koshur_Anna
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад