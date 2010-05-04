Вставка в шапку сайта

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Именно в тот раздел, где в данный момент находится компьютер и девушка с мобильным в руке. Главная страница останется такой же, но потом картинка будет циклично меняться.

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