Есть исходник jpg размером 1600х1200 точек ( 2 мегапикселя) примерно такое изображение фрески : http://6494876.ru/popup_image.php?pID=203&image=0 надо: нарисовать похожую (но обязательно отличающуюся в деталях) 45x60cm 300dpi обязательно: ...
Отрисовать логотип в векторе
Здравствуйте.
Нужно руками отрисовать в векторе не сложный логотип (stroke=0).
Результат должен быть доступен для редактирования в Иллюстраторе.
Укажите, пжл, цену.
Сроки не горят.
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