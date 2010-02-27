Разработка игровых локаций и арта

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт18 заявок427 просмотров

Ищется талантливый художник для разработки игрового контента на постоянной основе. Направление на данный момент - придумывать и воплощать в цифре сногсшибательные ландшафты и игровые миниатюры(здания, персонажи, объекты природы) в изометрии. Наличие незамутненного стереотипами сознания и неудержимого полета мысли обязательно! Ибо от Вас будет зависеть душа будущего продукта.

15 лет назад
achidutsu
Алексей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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