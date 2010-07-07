Отрисовка макетов для flash

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Завершен6 заявок235 просмотров

Требуется отрисовать макеты для flash ролика... Есть исходники видео + логотип.

Жду предложений

15 лет назад
olegkings
Олег 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Все очень быстро и качественно, порофессионально. Работал с Русланом во второй раз, впечатления остались прежними,- только позитив :) Рекомендую!!!
Закончили еще один проект. Мнение ни сколько не изменилось - замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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