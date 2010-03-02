Требуется нарисовать в офис картинку для канваса нарисовать с нашим лого. Это печать на полотне, получается как картина без рамки, только из цифры. На стенах, апример: http://www.habrahabr.ru/pictures/00/00/00/09/19/picture_175.jpg http://www.habrahabr.ru/pictures/00/00/00/09/19/picture_177.jpg В реале будет ...
Нарисовать фоны для казуальной игры
Требуется делать фоны для игр типа "найди предмет".
Примеры фонов, чтобы оценить какое качество требуется прилагаются.
От вас требуется находить подходящие под задание картинки и соединять их в единое целое. Т.е. делать хороший, качественный коллаж. Некоторые части при необходимости можно подрисовывать.
Примеры заданий:
1. Древняя карта
Старинная карта произвольного содержания. Общий стиль - она старая, с неровными краями (там как раз можно будет что-то прятать), на ней много всяких элементов (рисунок тонущего корабля, спрута, скалы), в общем, как
классическая карта с сокровищами), чтобы можно было много всего спрятать.
2. Кладовые Ватикана
Кладовая музея Ватикана. Старинное помещение превращенное в склад. Оно низкое, без окон, находится в подвале здания. Там темно и сухо. Есть статуи, картины, сундуки, свитки. На стенах висит паутина.
Нарисовать требуется 20 фонов.
Жду предложений по срокам и стоимости.
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