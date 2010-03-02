Нарисовать фоны для казуальной игры

Требуется делать фоны для игр типа "найди предмет".

Примеры фонов, чтобы оценить какое качество требуется прилагаются.

От вас требуется находить подходящие под задание картинки и соединять их в единое целое. Т.е. делать хороший, качественный коллаж. Некоторые части при необходимости можно подрисовывать.

Примеры заданий:

1. Древняя карта

Старинная карта произвольного содержания. Общий стиль - она старая, с неровными краями (там как раз можно будет что-то прятать), на ней много всяких элементов (рисунок тонущего корабля, спрута, скалы), в общем, как

классическая карта с сокровищами), чтобы можно было много всего спрятать.

2. Кладовые Ватикана

Кладовая музея Ватикана. Старинное помещение превращенное в склад. Оно низкое, без окон, находится в подвале здания. Там темно и сухо. Есть статуи, картины, сундуки, свитки. На стенах висит паутина.

Нарисовать требуется 20 фонов.

Жду предложений по срокам и стоимости.