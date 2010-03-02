Нарисовать фоны для казуальной игры

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок392 просмотра

Требуется делать фоны для игр типа "найди предмет".

Примеры фонов, чтобы оценить какое качество требуется прилагаются.

От вас требуется находить подходящие под задание картинки и соединять их в единое целое. Т.е. делать хороший, качественный коллаж. Некоторые части при необходимости можно подрисовывать.

Примеры заданий:

1. Древняя карта

Старинная карта произвольного содержания. Общий стиль - она старая, с неровными краями (там как раз можно будет что-то прятать), на ней много всяких элементов (рисунок тонущего корабля, спрута, скалы), в общем, как

классическая карта с сокровищами), чтобы можно было много всего спрятать.

2. Кладовые Ватикана

Кладовая музея Ватикана. Старинное помещение превращенное в склад. Оно низкое, без окон, находится в подвале здания. Там темно и сухо. Есть статуи, картины, сундуки, свитки. На стенах висит паутина.

Нарисовать требуется 20 фонов.

Жду предложений по срокам и стоимости.

15 лет назад
dominisoft
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется иллюстрация

    $15

    Требуется нарисовать в офис картинку для канваса нарисовать с нашим лого. Это печать на полотне, получается как картина без рамки, только из цифры. На стенах, апример: http://www.habrahabr.ru/pictures/00/00/00/09/19/picture_175.jpg http://www.habrahabr.ru/pictures/00/00/00/09/19/picture_177.jpg В реале будет ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Иллюстрация в Corel Draw (для кружек клиентам)

    $50

    Крупной IT-компании требуется иллюстрация для размещения на кружках. Кружки будем дарить клиентам. Скучные изображения логотипа и адрес сайта нам не нужны, нужна забавная сюжетная иллюстрация, с оригинальным, но доступным юмором на тему IT, хостинга, Интернета, ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Отрисовать логотип в векторе

    Здравствуйте. Нужно руками отрисовать в векторе не сложный логотип (stroke=0). Результат должен быть доступен для редактирования в Иллюстраторе. Укажите, пжл, цену. Сроки не горят.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка игровых локаций и арта

    Ищется талантливый художник для разработки игрового контента на постоянной основе. Направление на данный момент - придумывать и воплощать в цифре сногсшибательные ландшафты и игровые миниатюры(здания, персонажи, объекты природы) в изометрии. Наличие незамутненного стереотипами сознания и ...

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вставка в шапку сайта

    Необходимо разработать и создать 5 уникальных вставок в шапку сайта www.turbosms.com.ua фотографий или картинок на мобильную тематику. Всё должно быть качественно и вписываться в общий дизайн, но при этом не кричать. Именно в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Векторизировать логотип (срочно)

    Есть логотип в картинке, надо его быстро и качественно перевести в вектор (потерялся шрифт логотипа :). Результат надо в кривых (Corel Draw) Картинка во вложении. Сделать надо быстро, плачу 100 рублей по ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нарисовать карту фэнтезийного мира

    $50

    Требуется нарисовать схематическую карту небольшого мира в стиле толкиена. Примеры подобных карт можно наблюдать здесь: http://www.dragonlance.ru/world/maps/ Мир представляет собой лесное королевство котов и белок. ЧБ или ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Иллюстрация\отрисовка коттеджного поселка

    Требуется отрисовать коттеджный поселок с участками в псевдо-3д. То есть мы смотрим на поселок чуть сверху и сбоку, при это здания и коттеджи должны быть красиво прорисованы, так же и участки и дороги между ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад