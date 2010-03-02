Есть исходник jpg размером 1600х1200 точек ( 2 мегапикселя) примерно такое изображение фрески : http://6494876.ru/popup_image.php?pID=203&image=0 надо: нарисовать похожую (но обязательно отличающуюся в деталях) 45x60cm 300dpi обязательно: ...
Требуется иллюстрация
Требуется нарисовать в офис картинку для канваса нарисовать с нашим лого. Это печать на полотне, получается как картина без рамки, только из цифры. На стенах, апример:
http://www.habrahabr.ru/pictures/00/00/00/09/19/picture_175.jpg
http://www.habrahabr.ru/pictures/00/00/00/09/19/picture_177.jpg
В реале будет 60см х 120см (вытянутый горизонтально прямоугольник). Размер - 300 dpi, то это нужна картинка ~ 7087 x 14173 пикселей (может чуть больше взять, чтобы на загиб хватило). Тема похожая на фотки выше, т.е. наше лого основное и может чем-то преукрасить и добработать, чтобы интереснее было.
Просьба присылать skype.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Крупной IT-компании требуется иллюстрация для размещения на кружках. Кружки будем дарить клиентам. Скучные изображения логотипа и адрес сайта нам не нужны, нужна забавная сюжетная иллюстрация, с оригинальным, но доступным юмором на тему IT, хостинга, Интернета, ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Нужно руками отрисовать в векторе не сложный логотип (stroke=0). Результат должен быть доступен для редактирования в Иллюстраторе. Укажите, пжл, цену. Сроки не горят.Завершен15 лет назад
Ищется талантливый художник для разработки игрового контента на постоянной основе. Направление на данный момент - придумывать и воплощать в цифре сногсшибательные ландшафты и игровые миниатюры(здания, персонажи, объекты природы) в изометрии. Наличие незамутненного стереотипами сознания и ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать и создать 5 уникальных вставок в шапку сайта www.turbosms.com.ua фотографий или картинок на мобильную тематику. Всё должно быть качественно и вписываться в общий дизайн, но при этом не кричать. Именно в ...Завершен15 лет назад
Требуется на постоянную удаленную работу дизайнер (рисование векторных иллюстраций). Обязателен рисунок от руки и в векторных редакторах. Более детальная информация по почте [email protected]Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть логотип в картинке, надо его быстро и качественно перевести в вектор (потерялся шрифт логотипа :). Результат надо в кривых (Corel Draw) Картинка во вложении. Сделать надо быстро, плачу 100 рублей по ...Завершен15 лет назад
Приветствую!!! Нужны 2 рамки для детских фотографий. Стучитесь ICQ 598-281-659Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется нарисовать схематическую карту небольшого мира в стиле толкиена. Примеры подобных карт можно наблюдать здесь: http://www.dragonlance.ru/world/maps/ Мир представляет собой лесное королевство котов и белок. ЧБ или ...Завершен15 лет назад
Требуется отрисовать коттеджный поселок с участками в псевдо-3д. То есть мы смотрим на поселок чуть сверху и сбоку, при это здания и коттеджи должны быть красиво прорисованы, так же и участки и дороги между ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт15 лет назад