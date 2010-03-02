Требуется иллюстрация

Требуется нарисовать в офис картинку для канваса нарисовать с нашим лого. Это печать на полотне, получается как картина без рамки, только из цифры. На стенах, апример:

http://www.habrahabr.ru/pictures/00/00/00/09/19/picture_175.jpg

http://www.habrahabr.ru/pictures/00/00/00/09/19/picture_177.jpg

В реале будет 60см х 120см (вытянутый горизонтально прямоугольник). Размер - 300 dpi, то это нужна картинка ~ 7087 x 14173 пикселей (может чуть больше взять, чтобы на загиб хватило). Тема похожая на фотки выше, т.е. наше лого основное и может чем-то преукрасить и добработать, чтобы интереснее было.

Просьба присылать skype.