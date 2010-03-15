Отрисовать новый элемент для дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен13 заявок322 просмотра

Есть дизайн,принт скрин в приложении.

В правой стороне есть Шар GLOBO , Вместо него точно такого же цвета и размера,нужно стильно отрисовать человеческий мозг в псд или в векторе,(в векторе лучше конечно было бы !).

Сроки - 2 дня.

Жду Ваших предложений

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

FaradayStudio
Сергей 
32 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель !!! Всегда он лайн !!! Профессионал своего дела !!!
Очень понравилось работать с Иваном.Человек чётко знает чего хочет и также чётко ставит задачу.Хочется отметить пунктуальность и вежливость в общении.Доволен сотрудничеством, рекомендую!

Заявки фрилансеров

FaradayStudio
Сергей 
32 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Схема проезда

    Необходима стильно отрисовать схему проезда в магазин,для сайта. Жду Ваших предложений. Детали при контакте. Приоритет наименьшей цене.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нарисовать фоны для казуальной игры

    Требуется делать фоны для игр типа "найди предмет". Примеры фонов, чтобы оценить какое качество требуется прилагаются. От вас требуется находить подходящие под задание картинки и соединять их в единое целое. Т.е. ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется иллюстрация

    $15

    Требуется нарисовать в офис картинку для канваса нарисовать с нашим лого. Это печать на полотне, получается как картина без рамки, только из цифры. На стенах, апример: http://www.habrahabr.ru/pictures/00/00/00/09/19/picture_175.jpg http://www.habrahabr.ru/pictures/00/00/00/09/19/picture_177.jpg В реале будет ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Иллюстрация в Corel Draw (для кружек клиентам)

    $50

    Крупной IT-компании требуется иллюстрация для размещения на кружках. Кружки будем дарить клиентам. Скучные изображения логотипа и адрес сайта нам не нужны, нужна забавная сюжетная иллюстрация, с оригинальным, но доступным юмором на тему IT, хостинга, Интернета, ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Отрисовать логотип в векторе

    Здравствуйте. Нужно руками отрисовать в векторе не сложный логотип (stroke=0). Результат должен быть доступен для редактирования в Иллюстраторе. Укажите, пжл, цену. Сроки не горят.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка игровых локаций и арта

    Ищется талантливый художник для разработки игрового контента на постоянной основе. Направление на данный момент - придумывать и воплощать в цифре сногсшибательные ландшафты и игровые миниатюры(здания, персонажи, объекты природы) в изометрии. Наличие незамутненного стереотипами сознания и ...

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вставка в шапку сайта

    Необходимо разработать и создать 5 уникальных вставок в шапку сайта www.turbosms.com.ua фотографий или картинок на мобильную тематику. Всё должно быть качественно и вписываться в общий дизайн, но при этом не кричать. Именно в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Векторизировать логотип (срочно)

    Есть логотип в картинке, надо его быстро и качественно перевести в вектор (потерялся шрифт логотипа :). Результат надо в кривых (Corel Draw) Картинка во вложении. Сделать надо быстро, плачу 100 рублей по ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад