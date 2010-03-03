Требуется отрисовать макеты для flash ролика... Есть исходники видео + логотип. Жду предложений
Накрыть стол реальными предметами
Необходимо сделать промо-картинку для сайта, картинку на которой изображен накрытый стол из реально существующих предметов.
Примеры предметов:
http://www.tactekstil.ru/img/skatert/lilium.jpg
http://www.thun.cz/decoration/14-7601100/constance.html
http://www.bogemia-glass.ru/linkpics/Goods/%D0%9A%D0%9B%D0%A40808.jpg
http://www.thun.cz/decoration/14-7601100/constance.html
http://www.bogemia-glass.ru/linkpics/Goods/%D0%9A%D0%9B%D0%A40809.jpg
http://www.tescoma.com/pic/395406.jpg
http://www.bogemia-glass.ru/linkpics/Goods/%D0%92%D0%A0%D0%A10314.jpg
http://www.bogemia-glass.ru/linkpics/Goods/КАС1120.jpg
http://www.bogemia-glass.ru/linkpics/Goods/КВС0032.jpg
http://aromat-ognya.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/planeta_reference.jpg
http://www.citilux.ru/upload/iblock/5ac/936007.jpg
По предметам пока есть их мелкие фотки с сайтов производителей. При необходимости предметы можем сфотографировать в нужном качестве.
Собственно на выходе должно быть что-то подобное -
http://mydeco.com/rooms/detail/chic-contemporaryamp-relaxing-638185/
понятно, что с поправкой на то что обстановка другая
Есть разные варианты как это можно сделать, можно обрабатывать, можно 3d-моделить, а потом обрабатывать - вообщем кто как умеет. Жду ваших предложений и стоимости. Подобных картинок сделать надо будет достаточно много. Сами предметы мы можем подержать в руках, при необходимости - сфотографировать, измерить и т.п. На выходе картинка на сайт шириной не более 600 пикселей, это никакая не полиграфия.
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