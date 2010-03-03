Накрыть стол реальными предметами

Необходимо сделать промо-картинку для сайта, картинку на которой изображен накрытый стол из реально существующих предметов.

Примеры предметов:

http://www.tactekstil.ru/img/skatert/lilium.jpg

http://www.thun.cz/decoration/14-7601100/constance.html

http://www.bogemia-glass.ru/linkpics/Goods/%D0%9A%D0%9B%D0%A40808.jpg

http://www.thun.cz/decoration/14-7601100/constance.html

http://www.bogemia-glass.ru/linkpics/Goods/%D0%9A%D0%9B%D0%A40809.jpg

http://www.tescoma.com/pic/395406.jpg

http://www.bogemia-glass.ru/linkpics/Goods/%D0%92%D0%A0%D0%A10314.jpg

http://www.bogemia-glass.ru/linkpics/Goods/КАС1120.jpg

http://www.bogemia-glass.ru/linkpics/Goods/КВС0032.jpg

http://aromat-ognya.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/planeta_reference.jpg

http://www.citilux.ru/upload/iblock/5ac/936007.jpg

По предметам пока есть их мелкие фотки с сайтов производителей. При необходимости предметы можем сфотографировать в нужном качестве.

Собственно на выходе должно быть что-то подобное -

http://mydeco.com/rooms/detail/chic-contemporaryamp-relaxing-638185/

понятно, что с поправкой на то что обстановка другая

Есть разные варианты как это можно сделать, можно обрабатывать, можно 3d-моделить, а потом обрабатывать - вообщем кто как умеет. Жду ваших предложений и стоимости. Подобных картинок сделать надо будет достаточно много. Сами предметы мы можем подержать в руках, при необходимости - сфотографировать, измерить и т.п. На выходе картинка на сайт шириной не более 600 пикселей, это никакая не полиграфия.