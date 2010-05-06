Приватный проект для Полянской Юлии

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка161 просмотр

Необходимо нарисовать полный набор графики для игры. 5 кораблей вид сверху, вид сбоку. 12 островов со строениями и растительностью, фоны, карты, крепость. Всё в векторе. Элементы интерфейса(кнопки, окна), иллюстрации сюжета.

15 лет назад
Borusik
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_Sunrise
Юлия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
57 отзывов
15 лет назад
$800
30 дней
Остался очень доволен выбором. Очень ответственный исполнитель, хорошо рисует в векторе. Высокая степень детализации. Рисовать пришлось очень много, Юлия всё терпеливо выдержала, выслушала все пожелания. Понравилось что всегда на связи, можно оперативно всё решить/спросить. Вобщем рекомендую.
Работать с Дмитрием очень легко и приятно, отличный заказчик - дает четкое ТЗ, своевременно оплачивает работу и просто приятный в общении человек. Очень рада была работать с ним.

Заявки фрилансеров

Black_Sunrise
Юлия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
57 отзывов
15 лет назад