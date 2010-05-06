Приватный проект для Полянской Юлии

Остался очень доволен выбором. Очень ответственный исполнитель, хорошо рисует в векторе. Высокая степень детализации. Рисовать пришлось очень много, Юлия всё терпеливо выдержала, выслушала все пожелания. Понравилось что всегда на связи, можно оперативно всё решить/спросить. Вобщем рекомендую.