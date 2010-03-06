Разработка графики для игры под Iphone и flash

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок308 просмотров

Необходимо разработать графику игры под Iphone и и flash.

От исполнителя требуется опыт в разработке графики для игр.

Требуемые экраны(как минимум):

1. Лоадер

2. Главное меню

3. Игровой экран

4. Игровой арт

5. Всплывающие подсказки

6. Таблица результатов

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Жду от Вас ссылки на ваши реализованные проекты и примерные расценки.

15 лет назад
mrack2000
Дмитрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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