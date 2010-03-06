На примере этой ОПЛАТА ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ желательно 10 у е
Разработка графики для игры под Iphone и flash
Необходимо разработать графику игры под Iphone и и flash.
От исполнителя требуется опыт в разработке графики для игр.
Требуемые экраны(как минимум):
1. Лоадер
2. Главное меню
3. Игровой экран
4. Игровой арт
5. Всплывающие подсказки
6. Таблица результатов
Возможно долгосрочное сотрудничество.
Жду от Вас ссылки на ваши реализованные проекты и примерные расценки.
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