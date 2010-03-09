Нужно (на примере картинок) отрисовать в соответствующей стилистике 20 фоновых картинок, или поколдовать над имеющимеся картинками (поменять местами объекты, добавить что-нибудь от себя). P.S. Главное выдержать стиль. Примеры ...
Рисунок-панорама для шапки Counter Strike
Нужно нарисовать рисунок - панораму для шапки.
1000px на 250px
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