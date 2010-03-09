Рисунок-панорама для шапки Counter Strike

Нужно сделать фото-панораму Москвы в техническом дизайне Прикрепленный файл - это и есть панорама, может будет добавлено пару зданий на картинку. Пример работы http://i.piccy.info/i4/ba/a6/89770670737faef569db37d41965.jpeg - нужно так Те кто не ...