Рисование персонажа

Добрый день,

Нужно нарисовать пылесос, он должен быть забавный, дружелюбный, и потенциально свирепый, т.к. это для драки.

Просьба прикладывать схожие примеры работ и писать ваши идеи насчет реализации этого персонажа.

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