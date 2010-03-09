Рисование персонажа

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Закрыт25 заявок418 просмотров

Добрый день,

Нужно нарисовать пылесос, он должен быть забавный, дружелюбный, и потенциально свирепый, т.к. это для драки.

Просьба прикладывать схожие примеры работ и писать ваши идеи насчет реализации этого персонажа.

Если понравится - будут еще заказы по схожим героям

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15 лет назад
MD_MIT
Мит 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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