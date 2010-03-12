Отрисовать фото (тех дизайн )

Нужно сделать фото-панораму Москвы в техническом дизайне

Прикрепленный файл - это и есть панорама, может будет добавлено пару зданий на картинку.

Пример работы http://i.piccy.info/i4/ba/a6/89770670737faef569db37d41965.jpeg - нужно так

Те кто не увирен в своих силах прошу не беспокоить. Не прокатит.

Сроки: 12.03.2010 до 15.00 по мск

>>>Не путайте обработку фото с техническим дизайном (и это НЕ векторная графика )

P.S Фото-панорма для отрисовки предоставлю хорошего качества примерно 3000px по ширине

Ваши предложения - в приделах разумного