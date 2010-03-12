На примере этой ОПЛАТА ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ желательно 10 у е
Отрисовать фото (тех дизайн )
Нужно сделать фото-панораму Москвы в техническом дизайне
Прикрепленный файл - это и есть панорама, может будет добавлено пару зданий на картинку.
Пример работы http://i.piccy.info/i4/ba/a6/89770670737faef569db37d41965.jpeg - нужно так
Те кто не увирен в своих силах прошу не беспокоить. Не прокатит.
Сроки: 12.03.2010 до 15.00 по мск
>>>Не путайте обработку фото с техническим дизайном (и это НЕ векторная графика )
P.S Фото-панорма для отрисовки предоставлю хорошего качества примерно 3000px по ширине
Ваши предложения - в приделах разумного
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