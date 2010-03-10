Изменить jpeg

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Завершен8 заявок261 просмотр

Необходимо в slogan.jpg вместо грузовика вставить изображение контейнера с авто (jpg прилагается)

бюджет 1-2 уе

15 лет назад
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$1
1 день
Спасибо, Александру. Все сделал хорошо и быстро. + 10
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Заявки фрилансеров

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад