Нарисовать план-схему исторического центра Киева

Уважаемые фрилансеры!

Требуется нарисовать план-схему центра Киева (историческая часть).

Нужно сделать нечто похожее на рисунок вот здесь www.kraevid.kiev.ua/

(там есть кликабельная картинка - карта-схема Киева).

Т.е. требуется упрощенная карта центра Киева. Площадь города, которая должна попасть на карту такая же, как и на рисунке-примере. Карта должна быть правдива - т.е. нужно изобразить все (или почти все) улицы, так, чтобы по карте можно было примерно ориентироваться. Соблюдение масштабов особо не требуется. Рисовать объекты на карте (здания, памятники) не нужно. Только сами улицы и зеленые зоны + подписи названий основных улиц (см. пример).

Карта должна быть не в персперктивной проекции, как в примере, а просто как обычная карта на плоскости.

Нужно придать карте-схеме элемент...мультяшности, что ли...т.е. она не должна выглядеть строгой картой, которая отпугнёт человека, не привыкшего пользоваться картами. Это должна быть скорее схема для лёгкой и быстрой ориентации туристу в центре города. Т.е. нужно найти компромисс простота/точность. На мой взгляд карта из примера http://www.kraevid.kiev.ua/ отвечает этим требованиям.

Рисунок в векторе (потребуется свободное масштабирование).