Дизайн футболок

Требования к картинкам:

1) Количество цветов: 1.

2) Не должно быть обилия мелких элементов.

3) Не должно быть полутонов, теней и пр. спец эффектов.

Изображение не должно покрывать всю футболку, но и не должно быть слишком мелким. Нормальное сочетание это когда картинкой закрыта область груди+живота, или просто грудь. Допускаются декоративные элементы в малых количествах в других местах (аля бантик у края воротника и т.п.)

Макет пустой футболки прикрепляю.

Уровень - высокий. Оплата от 10уе.

Тестовое задание - один дизайн футболки в подарок на день ГИБДД. Работы принимаются и обсуждаются на [email protected]

Выбранный исполнитель получит крупный проект.