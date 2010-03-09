На примере этой ОПЛАТА ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ желательно 10 у е
Дизайн футболок
Требования к картинкам:
1) Количество цветов: 1.
2) Не должно быть обилия мелких элементов.
3) Не должно быть полутонов, теней и пр. спец эффектов.
Изображение не должно покрывать всю футболку, но и не должно быть слишком мелким. Нормальное сочетание это когда картинкой закрыта область груди+живота, или просто грудь. Допускаются декоративные элементы в малых количествах в других местах (аля бантик у края воротника и т.п.)
Макет пустой футболки прикрепляю.
Уровень - высокий. Оплата от 10уе.
Тестовое задание - один дизайн футболки в подарок на день ГИБДД. Работы принимаются и обсуждаются на [email protected]
Выбранный исполнитель получит крупный проект.
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