Отрисовка фона

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен15 заявок458 просмотров

Нужно (на примере картинок) отрисовать в соответствующей стилистике 20 фоновых картинок, или поколдовать над имеющимеся картинками (поменять местами объекты, добавить что-нибудь от себя).

P.S. Главное выдержать стиль.

Примеры картинок в аттаче.

Остальные скину, если договоримся.

15 лет назад
ettiman
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

axanija
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$50
14 дней
Настя сделала все качественно и в срок!!! Легка в общении, исполнительна! Будем и дальше сотрудничать. Рекомендую.
Человек надёжный, хороший заказчик. знает, чего хочет, очень приятен в общении.легко было работать.будем сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

axanija
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад