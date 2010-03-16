Нарисовать черные силуэты

Добрый день.

Нужно следующее:

Черные на белом фоне (и инверт:точно такие же, но белые на черном) силуэты фигур:

*Бабушка с ходунком (что-то вроде http://www.invaservice.com.ua/img/hodynki/4.jpg)

*Согнувшийся буквой г дедушка с тростью

*Девочка с мячиком (бросает вверх)

*Велосипедист (на велосипеде)

*Солидный мужчина с животом, в цилиндре

Желательно векторная графика, чтобы можно было изменять размер, без потери качества

Конечный размер планируется небольшой, поэтому детали прорисовывать не нужно, достаточно , чтобы была понятна идея картинки.

Желательно рисовать самому,чтобы не было вопросов с копирайтом.

Спасибо.