Стереокартинки

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок375 просмотров

Книжное изд-во (г. Ростов-на-Дону) ищет для сотрудничества дизайнера/художника, владеющего техникой создания стереограмм (стереокартинок, трехмерных изображений) Пример стереограмм:

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1078911/). Условия сотрудничества обсуждаются дополнительно.

15 лет назад
whomhow
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров