План помещений (карта, схема)

Офис - 3 кабинета, предбанник, 2 доп. кабинета. Есть нарисованный от руки план, надо придать нормальный серьезный вид. Можно реализовать поинтереснее - не просто вид сверху на подписанные квадратики, а например там стол, стул, тумба и т.д. (пореалистичнее). Сделать надо сегодня. Указывайте точно срок, стоимость...и ссылки на ваши примеры. Спасибо.