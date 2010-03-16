План помещений (карта, схема)

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен11 заявок277 просмотров

Офис - 3 кабинета, предбанник, 2 доп. кабинета. Есть нарисованный от руки план, надо придать нормальный серьезный вид. Можно реализовать поинтереснее - не просто вид сверху на подписанные квадратики, а например там стол, стул, тумба и т.д. (пореалистичнее). Сделать надо сегодня. Указывайте точно срок, стоимость...и ссылки на ваши примеры. Спасибо.

15 лет назад
gomer66
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
Все профессионально, грамотно, вежливо и точно в срок. Рекомендую без сомнений.
Приятный заказчик, четкое задание. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад