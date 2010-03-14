Нарисовать цветочков и подарков в векторе!

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Закрыт11 заявок340 просмотров

Максимально детализировано нарисовать цветы подарки и прочую ерунду, около 25 объектов.

Примеры работ, желательно цветов, если нарисуете цветочек вообще шикарно.

Жду.

15 лет назад
Gladiators
33 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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