Исправить иллюстрацию

Требуеться сделать 11 рисунков. У кого получится, тот будет делать дальше книжку, т.е. проект проверочный. Итак, это для обучения реальной слабослышашей девочки, поэтому хотя все выполнено в форме простого яркого рисунка из детских книжек, ...
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Вопрос снят жду решения от выбраного дизайнера.
пожалуйста прекратите переделывать картинку и скидывать варинат. исполнитель уже выбран.
Выбранный исполнитель
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